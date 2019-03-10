Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Bubble Wings, birbirinden sevimli civcivlerin yer aldığı eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, civciv karakteriniz ile aynı renkteki balonları bir araya getirmek ve balon yığınlarının arasında mahsur kalmış hayvanları kurtarmaktır. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve daha birçok farklı renge sahip onlarca balon yığını bulunmaktadır. Civcivin elindeki balon hangi renkteyse, o renkteki balonları bir araya getirmeli ve seviye atlamalısınız.

Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan bu oyunda, birbirinden sevimli civciv ve kurtarılmayı bekleyen onlarca farklı hayvan karakteri yer almaktadır. Aynı renge sahip en az 3 balonu bir araya getirmeli ve kalabalık balon yığınlarını yok etmelisiniz. Bu sayede puan toplayabilir ve kendinize ait sevimli bir ev inşa edebilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanarak çeşitli ev aksesuarı ve eşyası satın alarak, evinizi dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. 1 milyondan fazla oyuncu kitlesine sahip Bubble Wings, online olarak da oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.