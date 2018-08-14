Buddy Toss, animasyonların göze çarptığı harika grafiklerle süslü beceri oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda oldukça zayıf bir kişiyi havaya fırlatıp atıp tutarak antrenman yapan bir sporcunun yerine geçiyorsunuz. Gerçekçilikten uzak ancak son derece keyifli bir mobil oyun karşımızda. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve vakit geçirmek için birebir!

Tek dokunuş kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli, rahat oynanış veren Buddy Toss’da insanı havaya fırlatarak spor yapan bir kas yığınının yerini alıyorsunuz. Havaya fırlattığınız kişi sıska biri; dolayısıyla seri şekilde fırlatıp tutabiliyorsunuz lakin puanınızı artırmak için her seferinde daha da yükseğe fırlatmanız gerekiyor. Galaksiye ulaşana dek fırlatmaya devam ediyorsunuz. Bu arada fırlatmayı sürdürmek bir noktadan sonra zor. Kameranın yakınlaşıp uzaklaşması zamanlamayı tutturmanızı zorlaştırıyor.