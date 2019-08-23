Bullet Hell Monday Black, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil arcade oyunudur.

Oldukça karmaşık bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken engellerden ve kurşunlardan kaçmak. Görsel olarak dolu dolu bir görüntü sunan oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Bullet Hell Monday Black oyununda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda farklı zorluk seviyeleri bulunuyor. Zorlukların üstesinden gelmeniz gereken Bullet Hell Monday Black oyununu kaçırmayın.

Bullet Hell Monday Black oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.