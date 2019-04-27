Bir merdivende ilerleyerek yukarıdan gelen çeşitli objelere karşı kendinizi koruyacağınız ve engelleri aşarak olabildiğince çok basamak atlamak için mücadele edeceğiniz Bumble Up, yüz binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, basamaklardan yukarı doğru çıkarken tuzaklara ve engellere takılmamak için mücadele etmektir. Merdivenden aşağı doğru fırlatılan top, kare blok, çubuk ve daha onlarca farklı obje yer almaktadır. Bu objelerin size çarpmasını önleyerek yolunuza devam etmeli ve çıkabildiğiniz kadar fazla basamak çıkmalısınız. Maksimum puana ulaşarak yeni rekorlar elde edebilir ve bu rekorları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden zor birçok parkur yer almaktadır. Parkurlarda bulunan merdivenlerin üzerinde çeşitli engeller ve tuzaklarla mücadele ederek puan toplayabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Bumble Up, bağımlılık yapıcı bir oyun olarak göze çarpıyor.