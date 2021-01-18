Bundle haber uygulaması ile gündemi anlık takip edin. En iyi haber okuma uygulaması Bundle Android Google Play'de!
Bundle haber uygulaması indirerek gündemi yakından takip edin. Tüm haber sitelerini tek bir yerden takip etme kolaylığı sunan Bundle app, içeriğiyle Türkiye’nin en sevilen haber okuma uygulaması.
Türkiye’den ve dünyadan 10 binin üzerinde haber, teknoloji, blog, dergi ve köşe yazarını okuyucularıyla buluşturuyor. İlgi alanınıza göre Türkçe ve yabancı kaynakları takip edebileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsanız Bundle haber tavsiyemizdir. Yukarıdaki Bundle İndir butonuna dokunarak en iyi haber uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.
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Bundle, haber uygulamalarının başında geliyor. Son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okurlarıyla buluşturan Türkiye’nin en ilgi gören haber uygulaması, teknoloji, gündem, bilim, finans, spor, kültür ve sanat, seyahat, sinema, dergi, her ilgi alanına uygun içeriği dünyanın her yerinden en iyi yayıncılar aracılığıyla Türkçe, İngilizce istenilen dilde sunuyor. 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan Bundle, çeşitli kategorilerdeki en popüler RSS, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından beslenerek kullanıcıların sıradışı bir haber okuma deneyimi sunuyor.
Tamindir, Hürriyet, Milliyet, Onedio, Sporx, Sabah, Sözcü, Habertürk, Cumhuriyet, BBC Türkçe, Maçkolik vb. Türkiye’nin en önemli haber ve içerik sitelerini takip edebileceğiniz Bundle’ın öne çıkan özellikleri;
- Son dakika haberleri: Bundle ile gündemin en önemli başlıklarını ve öne çıkan haberlerini anlık bildirimlerle alın. Bildirimler sekmesiyle günün hiçbir önemli gelişmesini kaçırmayın.
- Arama: Bundle, girdiğiniz anahtar kelime doğrultusunda çıkan sonuçları size anında verir. Haber, başlık, yazar ve çok daha fazlasını aratabilirsiniz. Tüm haber uygulamaları arasındaki en gelişmiş arama özelliği ücretsizdir.
- Okuyucu modu: Reklamlarla dikkatiniz dağılmasın, okuyucu moduna geçerek sadece içeriğe odaklanın.
- Çevrimdışı modu: İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde haber akışınıza bir defa yüklenen tüm içerikleri okumaya devam edin.
- En güncel haberler: En güncel haberlere anlık ulaşmanın yanı sıra geçmiş son 1 ayın içeriklerine erişin. Teknoloji, spor, ekonomi, gündem gibi birçok kategoriden en popüler ve önemli haberleri kaçırmazsınız.
- Tüm dünyadan haberler: Konum tercihinizi değiştirerek, Amerika, İngiltere, Almanya ve dünya genelinde 18 farklı ülkeden haber ve içerikleri okuyun, yerel gündemi takip edin.
- Tarafsız ve kişisel: Bundle ile sadece istediğiniz, güvendiğiniz kaynakları takip ederek tamamen kişisel bir haber akışı oluşturun. Tüm beğendiğiniz mecralardan en yeni haber, içerik, makale ve hikayelere tek bir noktadan erişin. My Bundle, kaynaklarınızı kategorize eder.
- Gündemin ötesine geçin: Bundle editörlerinin günlük seçimlerinden oluşan Hot Bundle, en ilgi çekici, ilham verici ve keyifli içerikleri sunuyor.
- Paylaşın: Bundle, interaktif bir haber okuma deneyimi sunar. Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz haberleri işaretleyebilir, dilediğiniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz.
- Fotoğraflar: Bundle’ın özenle seçtiği ve anlık olarak güncellenen fotoğraf kategorisinde tüm dünyadan en iyi stil, yaşam ve basın fotoğraflarına göz atın.
- Kaydedin: Haberi okuyacak vaktiniz olmadığında daha sonra okumak için kaydedin, istediğiniz zaman erişin.
- Kullanımı kolay arayüz: Ödüllü tasarım ve kullanıcı dostu arayüz, haberlere kolayca ulaşmanızı sağlar. Kendinizce daha iyi okuma deneyimi için farklı görünüm seçebilir, internet kotanız sınırlıysa haber görsellerini kapatabilir, gözünüz yoruluyorsa karanlık temaya geçebilirsiniz. Sosyal medya hesabınızla giriş yaparak haber kaynaklarınızı tüm cihazlarınız arasında eşitleyebilirsiniz.
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