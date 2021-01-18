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Türkiye’den ve dünyadan 10 binin üzerinde haber, teknoloji, blog, dergi ve köşe yazarını okuyucularıyla buluşturuyor. İlgi alanınıza göre Türkçe ve yabancı kaynakları takip edebileceğiniz bir mobil uygulama arıyorsanız Bundle haber tavsiyemizdir. Yukarıdaki Bundle İndir butonuna dokunarak en iyi haber uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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Bundle, haber uygulamalarının başında geliyor. Son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okurlarıyla buluşturan Türkiye’nin en ilgi gören haber uygulaması, teknoloji, gündem, bilim, finans, spor, kültür ve sanat, seyahat, sinema, dergi, her ilgi alanına uygun içeriği dünyanın her yerinden en iyi yayıncılar aracılığıyla Türkçe, İngilizce istenilen dilde sunuyor. 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan Bundle, çeşitli kategorilerdeki en popüler RSS, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından beslenerek kullanıcıların sıradışı bir haber okuma deneyimi sunuyor.

Tamindir, Hürriyet, Milliyet, Onedio, Sporx, Sabah, Sözcü, Habertürk, Cumhuriyet, BBC Türkçe, Maçkolik vb. Türkiye’nin en önemli haber ve içerik sitelerini takip edebileceğiniz Bundle’ın öne çıkan özellikleri;