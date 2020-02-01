Tavşanlarla dolu bir kasaba kurarak çeşitli yapılar inşa edeceğiniz ve aya yolculuk yapacak bir koloni oluşturarak tavşanların yaşayabileceği yeni bir alan keşfedeceğiniz Bunny Cuteness Overload, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama ayrıntılı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli tavşanlarla ve köpeklerle donatılmış küçük bir kasabayı yöneterek çeşitli aktiviteler yapmak ve kasabayı geliştirerek ay yolculuğuna hazırlanmaktır.

Tavşanlarınız için mini evler tasarlayabilir ve eğlence alanları oluşturabilirsiniz.

Oyunda tavşanlar aya yolculuk yapmanın ve yeni bir yaşam alanı keşfederek yaşamlarını daha eğlenceli bir hale getirmenin peşine düşmektedir. Bu nedenle ayda bir koloni kurarak kendi kasabanızı inşa edebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

Simülasyon oyunları kategorisinde kendisine ye bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Bunny Cuteness Overload, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.