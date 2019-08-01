Android mağazasında bulunan ve Play Store'da ortalama 5 üzerinden 4.40 puan alan Burger Chef Idle Profit Game' de bu mümkün. Arcade oyunlarında oldukça popüler hale gelen bu oyunda yerinizi bir an önce alın ve küçük bir işletme ile başlayın.

Müşterilerinize en lezzetli burgerlarınızı sunun ve para kazanın. Restoranınızı gittikçe büyütün ve burger kralı olun! Restoranızı geliştirdikçe iş yerinize yeni şefler ve yeni menüler ekleyebilirsiniz. Her menü eklemede yeni müşteriler kazanabilirsiniz.

Lakin bu işinizi daha da güçleştirecek Çünkü artık daha fazla ve oldukça lezzetli burger yapmak zorunda kalacaksınız. Arcade oyunlarının zevkini Burger Chef Idle Profit Game ile de yaşayın ve bu zevki asla bırakmak istemeyeceksiniz!