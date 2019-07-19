Mobil platformda milyoner olmaya çalışacağımız Burger Clicker ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Lab Cave Games imzası ile geliştirilen ve hem Android hem de İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Burger Clicker, mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıktı. Oldukça renkli dakikalar geçireceğimiz oyunda hoş tasarımların yanı sıra eğlenceli bir atmosfer de bizleri bekliyor olacak.

Bir imparatorluk inşa etmeye çalışacağımız oyunda kendi işimizi kuracak ve kendi işimizin patronu olmaya çalışacağız. Hamburger üreterek satışlar gerçekleştirmeye çalışacağımız oyunda hamburger kralı olacak ve deli gibi para kazanacağız.

İşlerimizi büyüterek daha fazla gelir de elde edebileceğimiz oyunda akıllı yatırımlar yaparak eğlenceli anlar yşaayacağız. İki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yer alan ve günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Burger Clicker, 4.4 gibi de bir inceleme puanına sahip.