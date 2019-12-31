Burning Sky, Android platformuna özel çıkış yapan uçak oyunu. Ses efektleri ve oynanış tarzıyla çok eski DOS/atari oyunlarını anımsatan yapım daha çok retro oyun severlerin ilgisini çekecektir. Kuş bakışı kamera açısından oynanan uçak savaş oyununda gökyüzünün hakimi olduğunuzu gösteriyorsunuz. Etrafınızı saran düşmanlarla tek başınıza mücadele ediyorsunuz.

Burning Sky, ufak boyutlu (sadece 19MB) bir mobil uçak savaş oyunu. Kontrolleri, kamera açısı, animasyonları ile çok eski arcade stili shoot ‘em up oyunları hatırlatıyor. Oyunda sadece yapay zekanın kontrolünde olan düşman uçaklarla çarpışıyorsunuz. İlerledikçe daha güçlü düşmanlar, arkalarından da boss’lar geliyor. Çeşitli gazları toplayıp güçlendirerek yeni yetenekler kazanabiliyorsunuz o yüzden düşman uçakları havaya uçururken gökyüzündeki her şeye dikkat edin.