Geçmiş dönemlerde yolculuk yaparak esrarengiz cinayetleri araştırabileceğiniz ve katilin izini sürebileceğiniz Cadenza: Havana Nights Collector's Edition, içinizdeki dedektifi açığa çıkartacak eğlenceli bir oyun olarak göze çıkıyor.

Macera dolu bölümleri ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizemli bir cinayeti araştırmak ve ipucu toplayarak kailin izini sürmektir. Katıldığınız bir müzikalde sır dolu cinayetler işlenmekte ve polis sizden şüphelenmektedir. Üzerinizdeki katil damgasından kurtulmak için gerçek katilin izini sürmeli ve ipuçlarından yola çıkarak onun kim olduğunu bulmalısınız. Gizli nesnelerin yerini bularak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak farklı mekanlar keşfedebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizi bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve birçok şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız gizli obje ve ipucu bulunmaktadır. Bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplayabilir ve katilin kim olduğunu bulabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformda oyuncularla buluşan Cadenza: Havana Nights Collector's Edition, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir macera oyundur.