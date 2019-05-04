Zengin olmanızı ve güç kazanmanızı sağlayacak politik oyunların ve bol miktarda aşk ilişkisinin yer aldığı Call me a Legend, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve etkileyici grafikleri il oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, hoş kadınlarla tanışarak aşk ilişkilerinde bulunmak ve çeşitli entrikalara karşı mücadele ederek güce ve paraya hükmetmektir. Birbirinden güzel kadınlarla tanışarak onlarla eğlenceli anlar geçirebilir ve hayatınızın kadınını bularak ailenizi kurabilirsiniz. Karınıza ve çocuklarınıza bakmak için türlü işler yapmalı ve tehlikeden kaçınmalısınız. Politik oyunlara karşı dikkatli olmalı ve patronunuzu yenmek için farklı kahramanlardan kendi takımınızı oluşturmalısınız. Ayrıca size zarar vermek isteyen zombilere karşı mücadele etmeli ve ailenizi her türlü tehlikeden korumalısınız.

Oyunda birbirinden güzel onlarca kadın karakter yer almaktadır. İstediğiniz karakterle ilişki kurabilir ve mutlu bir aileye sahip olabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Call me a Legend, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur