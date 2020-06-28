Triniti Interactive Studios Limited’ın oyunları arasında yer alan ve şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran Call of Mini: Double Shot arcade oyunu olarak üst sıralara tırmanmaya başladı.

Birbirinden farklı ve başarılı oyunlara imza atan geliştirici ekip, son olarak Call of Mini: Double Shot isimli arcade oyununu hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınladı.

25 ölümcül silaha ev sahipliği yapan başarılı oyun da 44 farklı avatar, 35 farklı başarım ve oldukça da zengin bir içerik yapısı oyunculara sunulan detaylar arasında yer alıyor.

Sağlam grafik açıları eşliğinde oyunculara ilerlemeye dayalı bir oynanış sunan yapım günümüzde dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu tarafından da oynanıyor.

Oyuncu incelemelerinde beklentileri karşılayamayan yapım güncelleme de almaya devam ediyor.