Camp Weather Android için ücretsiz hava durumu uygulaması, anlık hava durumu ve sıcaklık bilgisi, anlık bildirimler ve fazlasını sunuyor.
Camp Weather, Android telefon kullanıcılarına özel hava durumu uygulamaları arasında. Google Play’de beğenilen hava durumu uygulamalarından biri olan Camp Weather, gerçek zamanlı hava durumu ve sıcaklık, şiddetli hava durumu uyarısı, küresel hava durumu bilgisi, detaylı hava durumu bilgisi sunmasıyla dikkat çekiyor. Diğer hava durumu uygulamaları gibi widget desteği de sunuyor.
Camp Weather, Android telefonunuzun hava durumu uygulamasından memnun değilseniz, deneyebileceğiniz alternatif hava durumu uygulamalarından biri. Ücretsiz ancak reklam destekli olduğunu belirteyim. Camp Weather öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak;
Camp Weather İndir Android Hava Durumu Uygulaması
- Gerçek zamanlı sıcaklık ve hava durumu: Bulunduğunuz veya istediğiniz yerin gerçek zamanlı sıcaklık ve hava tipini görüntüleyin.
- Doğru saatlik hava tahmini: Günlük hava değişimini görün, seyahatinize sakin bir şekilde hazırlanın.
- Şiddetli hava durumu uyarısı: Yaklaşan hava değişikliğine hazırlıklı olmanıza yardımcı olmak için size şiddetli hava durumu uyarılarını gönderir.
- Detaylı hava durumu bilgisi: Sadece sıcaklık ve saat bilgisi almazsınız. Farklı birimlerde nem, görüş mesafesi, UV indeksi, hava basıncı, rüzgar hızı, gün doğumu ve gün batımı saatlerini de kontrol edebilirsiniz.
- Küresel hava durumu bilgisi: Bu doğru hava durumu uygulaması, listeye küresel şehirler eklemenize ve gerçek zamanlı olarak yerel hava durumu tahmini bilgisini almanıza olanak tanır. Bu hava durumu uygulaması nereye giderseniz gidin yanınızdadır!
- Mükemmel hava durumu widget’ları (araç takımları): Farklı şık widget stilleri uygulamaya dahil edilmiştir. En sevdiğiniz stil ve görünümü seçin; duvar kağıdı ile birlikte harika görünür.
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