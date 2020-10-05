Camp Weather, Android telefon kullanıcılarına özel hava durumu uygulamaları arasında. Google Play’de beğenilen hava durumu uygulamalarından biri olan Camp Weather, gerçek zamanlı hava durumu ve sıcaklık, şiddetli hava durumu uyarısı, küresel hava durumu bilgisi, detaylı hava durumu bilgisi sunmasıyla dikkat çekiyor. Diğer hava durumu uygulamaları gibi widget desteği de sunuyor.

Camp Weather, Android telefonunuzun hava durumu uygulamasından memnun değilseniz, deneyebileceğiniz alternatif hava durumu uygulamalarından biri. Ücretsiz ancak reklam destekli olduğunu belirteyim. Camp Weather öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak;

Camp Weather İndir Android Hava Durumu Uygulaması