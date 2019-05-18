Her basamağında farklı yaratıkların yer aldığı tehlikeli bir platformda ilerleyerek puan toplayabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Candies 'n Curses, yarım milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yukarı doğru sıralanmış onlarca basamağın üzerinde zıplayarak karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmek ve puan toplayarak zirveye ulaşmaktır. Sonu olmayan bir evde hayalet kralı tarafından eğitilen yüzlerce yaratığa karşı mücadele ederek ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeli ve olabildiğince fazla puan toplamalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı parkur her parkurda tehlike dolu birçok basamak bulunmaktadır. Ayrıca size zarar vermek isteyen yüzlerce hayalet yer almaktadır. Karakterinizi zıplatarak bir üst basamağa geçebilir ve yaratıkları öldürerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Candies 'n Curses, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.