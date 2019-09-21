Mobil platformda sayısız oyun geliştiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Foranj yeni bir oyunu olan Candy Farm’ı oyuncuların beğenisine sundu.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Candy Farm rengarenk yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı içeriklerin yer aldığı yapımda kendi köyümüzü inşa edecek ve adeta bir lunaparka dönüştürmeye çalışacağız.

Sevimli hayvanları evcilleştireceğimiz ve besleyebileceğimiz oyunda evler inşa edebilecek, çeşitli eşya ve ekipmanlar ile süsleyerek daha hoş görünümlere kavuşturabileceğiz. Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda eğlenceli anlar oyunculara sunulacak.

Görsel efektlerinde oldukça hoş göründüğü yapımda adeta bir tatil cenneti meydana getirmeye çalışacak ve herkesin keyifli vakit geçirmesini sağlamaya çalışacağız.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.