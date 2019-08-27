Cannon Man, Android platforumunda yayınlanan aksiyon ve macera dolu mobil oyunlardan bir tanesi. Zevkli zaman deneyimi sunan oyunda havada uçuyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak dikkatimizi çeken Cannon Man oyununda uzun bir uçuş deneyimi yaşıyorsunuz. Patlayıcılar ve trambolinler yardımıyla en uzun mesafelere kadar uçmaya çalıştığınız oyunda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşüdüğüm oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ettiğiniz Cannon Man oyununda eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğinizi söyleyebilirim.

Renkli ve son derece kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda canlı renkler yer alıyor. Göz alıcı bir atmosferiyle de dikkat çeken oyunda sınırları zorluyorsunuz.

Cannon Man oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.