Captain Solo: Counter Strike, kötü adamlar tarafından kaçırılan rehineleri kurtarmaya çalıştığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun. Yüksek kalitede detaylı grafikler sunan oyun, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli oynanış sunuyor. Zaman geçirmek için birebir oyunlardan.

Oyunda ünlü bir çete tarafından kaçırılan insanların son umudu cesur, yiğit ve karizmatik bir ordu görevlisinin yerine geçiyoruz. Yüksek katlı bir binanın içerisinde oradan oraya rehineleri bulmak için koşuşturuyoruz. Karşımıza çıkan kötü adamları alt etmek için silahların yanı sıra güçlendiricilerimizi kullanıyoruz. Binanın çatı katına ulaşmayı başardığımızda son rehineyi de kurtarıp paraşütle atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki çatı katına varmak çok kolay olmuyor ve de kısa sürmüyor. Kötü adamlar tüm binayı sarmış durumda.

Captain Solo: Counter Strike Özellikleri: