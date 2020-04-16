Car Crash! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Günümüzde hayatı kolaylaştıran en önemli şeylerden biri muhakkak araçlardır. Bunun yanında çoğu insan da araba kullanmayı çok sever. En iyi şekilde kullanabilmek için ehliyet bile alırız. Araç kullanırken tüm kurallara uyara kaza yapmamaya çalışırız. Çünkü olması gereken budur. İşte gerçek hayattaki tüm kuralları yıkan ve daha önce oyunlarda da görülmemiş bir oyun tarzıyla karşınızdayım. Bu oyunda düzgün araba kullanmak yerine kaza yapmaya çalışacaksınız. Sakin olabilirsiniz trafik polisi yok. Bu oyunun galibi en kötü kazayı yapan kişi oluyor. Ne kadar hızlı gidersen ve ne kadar çok araca çarparsan o kadar puan kazanıyorsun. Büyük bir patlama yaratarak araçlara zarar ver. Unutma bu oyunda herşey tersine işliyor.

Standartların dışında bir oyun arıyorsanız sizleri keyiflendirecek ve bütün sinirinizi atacak Car Crash oyunu sizlerle. Maceranın hız kesmeden devam ettiği oyunda kazanma ihtimalin çok yüksek. Bu keyifli oyunda büyüleyici bir atmosfer de var. Oynadıkça daha çok oynamak isteyeceğin aksiyon dolu bir macera. Bu macera sen de ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.