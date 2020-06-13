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Car Crusher! 1.3 (Android)
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  4. Car Crusher! - Android için Simülasyon Oyunu

Car Crusher!

1.3
Android
Car Crusher!
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

Zevkli bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Car Crusher!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Arabaları parçalayarak ilerleyebileceğiniz ve stres atabileceğiniz türden bir oyun olarak ön plana çıkan Car Crusher! oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Becerilerinizi de sınayabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Farklı büyüklükte ve türde araçları sıkıştırarak paket haline getirdiğiniz oyunda oldukça gerçekçi bir fizik alt yapısı yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Car Crusher! mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Car Crusher! oyununu kaçırmayın.

Car Crusher! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 

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