Eşsiz tasarımlara ve özelliklere sahip yüzlerce savaş kahramanından dilediğinizi yöneterek nefes kesen PVP savaşlarına katılabileceğiniz Carpediem Idle monsters, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, savaşçınızı seçerek rakiplerinizle aksiyon dolu bir mücadele içerisine girmek ve ganimet toplayarak farklı kahramanların kilidini açmaktır. Canavar tasarımına sahip yüzlerce karakter ile dilediğiniz rakibe karşı savaşabilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Oyunu online modda oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Oyunda, karakterler çevrimdışı olduğunuz zamanlarda dahi aktif savaşır ve size ödül kazandırmaya devam ederler.

Oyunda yüzlerce canavar savaşçı ve farklı savaş aletleri yer almaktadır. Ayrıca her karakterin kendine has özel gücü ve yetenekleri bulunmaktadır. PVP arenalarında rakiplerinizle birebir mücadele edebilir ve gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Carpediem Idle monsters, oldukça geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir oyundur.