Carrom Disc Pool, çok oyunculu masa oyunu. Bilardo sporunu temel alan masa oyunu karomu mobil platforma taşıyan yapım, Miniclip’e ait. İster arkadaşlarınızla ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabileceğiniz masa oyunu ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Masa oyunlarını, bilardoyu seviyorsanız Carrom Pool çok hoşunuza gidecek.

Hint kökenli bilardo tabanlı masa oyunu Carrom, mobil cihazlar üzerinden de oynanabiliyor. Miniclip’in Carrom Disc Pool oyunu tamamıyla ücretsiz ve tüm Android telefonlarda çalışıyor. Carom, oynaması kolay bir oyun. Diskleri sokmaya çalışıyorsunuz. Atışı kaçırırsanız oyunu kaybetme olasılığınız oldukça yüksek. Rakibin tüm parçalarını sokmayı başarırsanız oyunu alıyorsunuz. Disc Pool ve Carrom olmak üzere iki oyun modu var. İkisi de multiplayer yani gerçek oyunculara karşı online oynuyorsunuz. İnternetsiz oynama seçeneği de mevcut.

Carrom Disc Pool Android Özellikleri