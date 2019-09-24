Android platformu için Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Cartoon City 2:Farm to Town mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor. Foranj imzası ile geliştirilen Cartoon City 2:Farm to Town’da oyuncular kendi kasabalarını inşa edecek, yönetecek ve hayatın normal bir şekilde devam etmesini sağlayacaklar. Farklı yapılar inşa edebileceğimiz yapım içerisinde oyuncuların beğenisini kazanacak olan içerikler yer alacak.

Restoranlar, evler, dondurmacılar ve daha fazlası ile kasabamızı renklendirebileceğimiz oyunda evleri kiraya vererek gelirler elde edecek, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlayacağız.

Deniz seferleri de düzenleyebileceğimiz oyun içerisinde gerçekten güzel ve konforlu bir kasaba inşa etmek için ter dökeceğiz. Yeni yollar inşa edebilecek, şehrimizi büyütebilecek ve daha fazla vatandaşa hizmet verebileceğiz.