Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Cartoon City 2:Farm to Town ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Foranj imzası ile geliştirilen ve mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Cartoon City 2:Farm to Town bir klasik oyundur. Rangarenk içeriklere sahip olan ve bizlere eğlenceli anlar sunacak olan yapımda oyuncular kendilerine ait bir şehir kuracak ve bu şehri geliştirmeye çalışacaklar. Kasaba olarak da nitelendirilecek olan alanda oyuncular binalar inşa edecek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklar. Restaurantlar, eğlence alanları ve evler inşa edeceğimiz oyunda vatandaşlarımıza iyi vakit geçirteceğiz.

Gerçekçi içeriklere sahip olacak olan yapımda dünyanın en güzel şehrini yaratmaya çalışacağız. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan ve bizlere eğlenceli anlar yaşatacak olan yapım, aktif olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Google Play’de 4.5 gibi bir skor puanına sahip olan yapım hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.