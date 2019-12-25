Aksiyon ve macera dolu savaşlara katılarak dev ejderha ordusuna karşı mücadele edeceğiniz ve ganimet toplayarak yeni askerler alacağınız Cartoon Wars, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karikatür savaşlarında rol alarak kalenizi savunmak için dev ejderhalara karşı savaşmak ve ganimet mücadelesi vermektir.

Siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu ilginç savaşçı karakterlerini yöneterek savunma stratejileri geliştirmeli ve çeşitli savaş aletlerinden yararlanarak ejderhaları etkisiz hale getirmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kalenizi savunurken yararlanabileceğiniz kule okçuları, kanatlı askerler, mızrak atıcılar ve daha onlarca farklı özelliğe sahip birlik elemanları yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Cartoon Wars, etkileyici savaş senaryolarında yer alacağınız kaliteli bir oyundur.