Carve it 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil oyundur.

Boş zamanlaırnızda oynayabileceğiniz renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Carve it 3D oyununda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve şekli ortaya çıkarmak. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Bu tarz oyunlar oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Carve it 3D oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Carve it 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.