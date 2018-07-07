Cash, Inc., Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir mobil oyundur. Kendi paranızı kazandığınız ve büyük servetlere sahip olabildiğiniz oyunda kendinizi zengin hissediyorsunuz.

Tüm zamanların en popüler kralı olmak için mücadele verdiğiniz oyunda sürekli para kazanıyor ve servetinizi sürekli olarak genişletiyorsunuz. Farklı işletmeler kurarak yatırımlar da yapabileceğiniz oyunda para kazanmak oldukça kolay. Şöhretinizi kısa sürede tüm dünyaya duyurabileceğiniz oyunda farklı deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda yaptığınız yatırımların kalitesi arttıkça kazandığınız para da artıyor ve daha zengin olabiliyorsunuz. Farklı türde kulelere de sahip olan oyunda kendi şehrinizi kurabiliyorsunuz. Müşterilerinizi mutlu ettikçe daha fazla para kazanabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken para kazanmak. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz. Renkli ve kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan Cash, Inc. sizleri bekliyor.

Cash, Inc. oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.