Şans oyunları oynatacağınız geniş bir platform kurarak yüzlerce müşteriye sahip olacağınız ve servetinizi katlayarak kariyerinizin zirvelerine çıkacağınız Casino Crime FREE, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi kumarhanenizi işleterek çeşitli şans oyunları oynatmak ve paranızı katlayarak yolunuza devam etmektir. Hızlı ve kolay yoldan para kazanmak için şans oyunları oynatabilir ve mafyalarla ortaklık kurabilirsiniz.

Yüzlerce müşteriye ulaşarak mekanınızda farklı kategorilerde birçok oyunu bulundurabilir ve sürekli para kaybeden insanlar yardımı ile kısa yoldan zengin olabilirsiniz. Rulet, zar ve kağıt gibi farklı şans oyunlarını oynatarak yüzlerce müşteriden milyonlarca lira kazanabilir ve kendi krallığınızı kurabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şeklide oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Casino Crime FREE, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyundur.