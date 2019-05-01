Castle Wreck, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Renkli ve canlı görselleriyle ön plana çıkan eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Castle Wreck, müptelası olabileceğiniz türden bir oyun. Topu ateşleyerek kaleyi yok etmeye çalıştığınız oyunda en iyi atışınızı yapmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Zevkli zamanlar geçirebileceğinizi düşündüğüm oyunda tarihsel bir atmosfer yer alıyor. Yatay ve dikey mesafeleri ayarladıktan sonra topu ateşlediğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Castle Wreck oyununu Android cihazlarıınza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.