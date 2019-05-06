Cat Planet-Poo Poo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz deneyim sunan bir oyun olan Cat Planet-Poo Poo, kediler besleyerek zaman öldürebileceğiniz bir oyundur. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda renkli görseller yer alıyor. İnternet gereksinimine ihtiyaç duymadan da oynayabileceğiniz oyunda kedileri besleyerek para da kazanabiliyorsunuz. Yüzlerce farklı türde kediye sahip olan oyunda faklı gezegenlerde de oynayabiliyorsunuz. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Cat Planet-Poo Poo sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Cat Planet-Poo Poo telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Cat Planet-Poo Poo oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.