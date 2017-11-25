Catan Universe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayalinizdeki şehri kurmaya çalıştığınız oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.

Zorlu bir masa oyunu olan Catan Universe, evrenin farklı noktalarına yolculuk yaptığınız bir mobil oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda heyecan verici deneyimler yaşıyorsunuz. Kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçek bir masa üstünde oynuyormuş gibi hisse kapılabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı keşifler yapabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Oyunda stratejik taktikler geliştirerek ilerliyor ve şehrinizi büyütüyorsunuz. Rekabet dolu bir deneyim sunan Catan Universe sizleri bekliyor. Birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli ilerlemelisiniz. Boş zamanlarınızı geçirebileceğiniz Catan Universe'i sakın kaçırmayın.

Catan Universe oyununu Anroid cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.