Yüzlerce farklı karakterin ve özelliklerin yer aldığı yapımda seçtiğimiz karakterle rakiplerimize karşı mücadele edeceğiz. Kendi ekibimizi kurarak savaşlara katılacağımız oyunda basit kontroller yer alacak.

Gerçek zamanlı olarak tüm dünyadan oyuncular ile savaşabileceğimiz Ceres M'de oyunculara klasik PvP savaşları yapabilme fırsatı veren yapımda heyecanlı ve sürükleyici bir oynanış atmosferi yer alıyor. MMORPG oyunları arasına oldukça iddialı bir giriş gerçekleştiren yapımda gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor.

Otomatik savaşa dur deyin! Şu ana kadarki savaşı unutun, strateji modu ile gerçek zamanlı savaşların tadını çıkarın. Raid, Sky Tower, Dragon Tower, Elemental Dungeon karakterlerini ele alın ve 3D sinematik görünümde üstün yetenekler ile savaşın tadını çıkarın.