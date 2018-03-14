Android Rol oyunları arasında yer alan Chain Strike oldukça kaliteli grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip. Birbirinden farklı 5x7 haritalara sahip olan mobil oyunda çeşitli karakterler yer alıyor. Oyun içerisindeki karakterlerin kendilerine has özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Firavunların, büyücülerin, kurt kafalı adamların yer aldığı oyunda 200’ün üzerinde oynanabilir karakter bulunmaktadır.

Fantastik öğelerin yoğun olarak kullanıldığı oyunda amacımız doğru tahminler yaparak rakip oyuncunun karakterlerini etkisiz hale getirmektir. Karakterlerin saldırı ve savunma güçleri hakkında bilgi sahibi olmanız sizlerin faydasına olacaktır. Oyun içerisinde efektler oyuncuları tatmin edecek seviyede yer almaktadır. Çeşitli haritalar ile karşımıza çıkan yapım savaş sahnelerinde oyunculara sunduğu altyapı müzikleri ile gerilimi bir üst seviyeye taşımaktadır.

Sürükleyici yapısı ile Android Rol oyunlarına damga vurması beklenen Chain Strike oyuncuları aksiyon ve gerilime fazlasıyla doyuracak gibi görünüyor. Tamamen ücretsiz olarak oynanan yapım da bizleri gerçek zamanlı savaşlar bekliyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncunun yer aldığı yapım da alışılmışın dışında gerçek zamanlı savaşlar yapacağız.

Özellikler