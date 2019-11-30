Digital Pill’in yeni oyunları arasında yer alan Chaos Lords Tactical RPG oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Chaos Lords Tactical RPG ile rekabetçi savaşlara katılmaya hazır olun. Mobil strateji oyunları arasında yer alan Chaos Lords Tactical RPG ile oyuncular PvE ve PvP savaşlarına katılabilecek, gerçek zamanlı olarak farklı ülkelerdeki oyuncular ile karşı karşıya gelebilecekler.

Ücretsiz oynanabilen fantazi takik RPG oyunu olarak ifade edilen yapımda oyuncular sihir ve canavarlarla dolu bir atmosfer de mücadele edecek, destansı PvE görevlerini başarmaya çalışacaklar.

Becerilerimizi yükseltebileceğimiz oyunda gerçek zamanlı savaşlarda boy gösterecek, liglere ve kupalara katılarak sürükleyici savaşlara imza atacağız.