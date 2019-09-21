Nevosoft’un yeni oyunu olan Charm Farm ile eğlenceli zaman geçireceğiz. Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak tüm dünyada yayınlanan yapım hem Android hem de İOS platformunda yer alıyor.

Sevimli canlıların ve eğlenceli bir atmosferin yer aldığı yapımda oyuncular kendilerine verilen alan içerisinde adeta bir çiftlik kuracak ve bakımını üstleneceğiz. Farklı bitkiler yetiştirebileceğimiz oyunda gizemli bir orman içerisinde yeni içerikler keşfedebileceğiz.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda kaynaklar bulacak ve oyun içerisinde ormanlık alanımızı meydana getireceğiz. Çiftlik tarzında içeriklere de sahip olacak olan oyun mükemmel görselleri ve çarpıcı grafikleri ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Charm Farm Google Play üzerinde 4.5 gibi bir skor puanı ile değerlendiriliyor.

İyi oyunlar dileriz.