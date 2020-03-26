Öğrenmek, kendini geliştirmek ve eğlenmek istiyorsan Chess Universe seni büyüleyecek. Senin için yeni bir satranç dünyası kuruldu: Hamle sırası sende.

Arkadaşlarınla veya aile üyelerinle oynamayı veya canlı satranç maçları yapmayı seviyorsan Chess Universe oyununa bayılacaksın. Oyun, yeni başlayan oyuncuları kendilerini geliştirip ustalaşmaları için yaratıcı bir şekilde motive edecek ve yönlendirecek şekilde tasarlandı.

Chess Universe sana ve satranç arkadaşlarına büyük bir eğlence sunuyor. Eğlenceye hemen katıl, bir sonraki Dünya Satranç Şampiyonu sen olabilirsin!