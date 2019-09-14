Chesspert, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil satranç oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir strateji oyunu olan Chesspert, klasik satranç oyunu olarak tanımlanabilir. Renkli, basit ve sürükleyici bir oynanışa sahip olan oyunda zorlu seviyeleri tamamlamanız gerekiyor. Satranç oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Chesspert, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Farklı oyun modlarıyla da daha eğlenceli bir deneyim sunan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Chesspert oyununu sakın kaçırmayın.

Chesspert oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.