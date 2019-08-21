Chessplode herkes için modern bir satrançtır, bu oyunda başarısız olsanız bile satranç eğlencelidir. Kurallar belli, karşınızdaki rakibinizi tanıyın ve taşlarınızı hareket ettirin. Her an oyunun akışı değiştirebilir.

Normal satrançta şahı savunmanız gerekir, ancak Chessplode'da taşlarınızı koruyabilir. Unutma, bazı parçaları yakalayamazsın çünkü koruyabileceğin taşın olmayabilir. Bazen patlayan bir parçanın yakalanmasını kontrol edersiniz ve aynı satırda ya da sütunda birkaç parça bulunmasından tedirgin olacaksın.

Chessplode'a büyük bir meydan okuma bulunuyor ve kazanıp kazanmamaya rağmen eski düşünme biçimini nasıl değişmesi gerektiğine anlayacaksın. Oyunun herhangi bir noktasında kötü bir hamle yaparsan, oyundaki tüm parçaların tükenecek.



