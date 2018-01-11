Chilly Snow, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda reflekslerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Yumuşak kontrolleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Chilly Snow, çam ağaçlarınını arasında ilerlemeye çalıştığınız bir mobil oyundur. Oldukça hoş bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve çam ağaçlarına çarpmadan ilerlemek. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Ağaçlara ne kadar yakın geçerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Bu nedenle mümkün olduğunda risk almalısınız. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir deneyim yaşıyorsunuz. Bir takım özelleştirmeler de yapabileceğiniz oyunda çam ağaçlarını, topu ve arkaplanı değiştirerek daha renkli bir oyun alanı oluşturabiliyorsunuz. Etkileyici bir gece modu özelliği de bulunan oyuna hasta olacağınızı söyleyebilirim.

Chilly Snow oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.