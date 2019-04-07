Esrarengiz mekanlarda dolaşarak kayıp eşyaları bulabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Chimeras: The Signs of Prophecy, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, doğaüstü olayların gerçekleştiği bir kasabada incelemeler yapmak ve sır perdesini aralayarak esrarengiz olayları çözmektir. Gizemli bir şekilde işlenen cinayetleri ve sıra dışı gelişen olayları araştırmalısınız. Gizli nesneleri bularak ipuçlarına ulaşmalı ve katillerin izini sürmelisiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce gizli nesne ve parçası eksik onlarca obje yer almaktadır. Bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ipuçları kazanabilirsiniz. Bu sayede doğru iz üstünde ilerleyebilir ve katilin kim olduğunu bulabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Chimeras: The Signs of Prophecy, esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.