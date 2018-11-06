Chroniric XIX, geçmişten gelen bir mesaj ile harekete geçip zaman içerisinde yolculuklar yapıp maceradan maceraya atıldığınız bir oyundur. Seçimlerinize göre ilerleyen hikayeye sahip olan oyunda heyecanlı bir öykü yer alıyor. Mekanikleriyle de sizleri telefonların başına kitleyebilecek olan oyunda fantaastik bir dünyaya adım atıyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda gerçek zamanlı oyun deneyimi yer alıyor. Farklı karakterler, ortamlar ve olaylar ile başa çıkmanız gereken oyunda kapsamlı bir dünya yer alıyor.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunda cevaplarınızı düşünerek vermeniz gerekiyor. Birbirinden zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda insanlığı kurtarmanız gerekiyor. Zamanda geri giderek olayların akışını da değiştirebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Chroniric XIX, sizleri bekliyor.

Chroniric XIX oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.