Circle Bouncer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Engellerden kaçarak tüpleri kırmaya çalıştığınız bir oyun olan Circle Bouncer, renkli ve dinamik oynanışıyla karşımıza çıkıyor. Zaman öldürmek için oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda reflekslerinizi sınamanız da gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Seviyeleri geçtikçe daha zor bölümlerle yüz yüze geldiğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor. Tek yapmanız gereken tüpü sağa ya da sola döndürerek karakterinizi aşağı kadar indirmek. Sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda görsel efekt yönünden de zengin içerikler yer alıyor.

Circle Bouncer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.