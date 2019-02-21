Şehre hükmetmek için kendi ordunuzu kurabileceğiniz ve diğer üyelerin ordularıyla savaşlar yapabileceğiniz City Gangs: San Andreas, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Robot görünümlü birbirinden farklı onlarca karakterin yer aldığı bu oyun ile şehrin farklı yerlerinden toplayacağınız insanlardan dev bir ordu kurabilir ve diğer orduları yok edebilirsiniz. Ordunuzu büyütmek için rakip oyuncuların üyeleri kaçırabilirsiniz. Komutanı olduğunuz bu orduyu yönetmek göründüğü gibi kolay olmayabilir. Ordu üyelerine sahip çıkmalı ve üyelerin yalnız kalmasına izin vermemelisiniz. Aksi takdirde savaşçılarınız başka ordulara katılabilir ve size karşı mücadele edebilir.

Dinamik görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda asıl amaç, en güçlü orduya sahip olmak ve şehre hükmetmektir. Şehir haritasını inceleyerek boşta olan savaşçıları görebilir ve onları ordunuza katarak daha büyük bir orduya sahip olabilirsiniz.

Son derece basit kontrolü ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz City Gangs: San Andreas, binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olmayı başarmış gibi gözüküyor.