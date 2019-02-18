Clash of Knights

Parmağınızı hafifçe vurarak düşmanlarınızı patlatın! Bu nişan al avla RPG oyununda kahramanlarının düşmanlara çarptığını, patlayıcıyla açılan hasarı ya da müttefiklerini bir vuruşla iyileştirdiğini izleyin.

İlk girişinizde Efsanevi Kahraman Çağırma puanını alın. Oyunda var olan tüm Efsanevi Kahramanları toplayın. AP kullanın ve etkinlik boyunca ödüller kazanın. Ödüller; Altın, Ücretsiz Kristal Beraberlik Biletleri ve daha fazlasını içeriyor. Taktik oyun ile savaşın gelgitlerini yaşayın.

6 farklı sınıftan birini seçin. Ünitenizin sınıf kombinasyonunu planlayarak strateji geliştirin. Dünyayı Demon Ordusu'na karşı korumak ve "Chronos" un arkasındaki sırları ortaya çıkarmak için savaş ordusunu oluşturun.



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