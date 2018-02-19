Clash of Wizards, büyücüleri karşı karşıya getiren, rpg türünde kaliteli grafiklere sahip ücretsiz Android oyunu.

Android platformuna özel çıkış yapan oyun, rol yapma, strateji, kart savaş oyunlarını birleştiriyor. Kartlarla karakterlerin gücünü artırabildiğiniz, strateji yönü ağır basan çok oyunculu savaşlara girdiğiniz oyunda krallığın en güçlü büyücüsü olmak için uğraş veriyorsunuz.

Son derece kaliteli, detaylı grafiklere sahip rpg oyununda sihir ön plana çıkarılıyor. Başlangıçta tek bir düşman büyücüsünü öldürmeye çalışıyoruz. Büyüleri tanıtıp kullanmayı öğreten, karakterleri kontrol etmeyi öğreten, kartları tanıtan eğitim bölümünü geçtikten sonra gerçek oyuncularla birebir savaşmaya başlıyoruz. Rakibimizi yendikçe yeni büyülerin kildi açılıyor, yeni karakterler oyuna dahil oluyor. Etkinlikler ve sosyal bölümü başlangıçta kilitli. Sadece PvP savaş modu açık. Bu arada oyunda sürekli saldırmak zorunda değiliz. İyileştirici büyüler ve sihir kalkanlarıyla savunmaya odaklanma veya ateş toplarını kullanarak tam güç saldırma şansına sahibiz.