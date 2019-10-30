Clean Up 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çeken Clean Up 3D, eğlenceli bir şekilde zorlu bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyundur. Her şeyi temizleyerek ilerleyebileceğiniz oyunda süpürgenizi geliştirerek daha fazla puan kazanıyor ve daha fazla alanı temizleyebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Clean Up 3D, basit ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda her şeyi temizleyerek ilerliyorsunuz.

Clean Up 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.