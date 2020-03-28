Mobil rol yapma oyunları arasında yer alan ve rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunan Clean Up Kids şu sıralar oldukça ilgi çekmeye başladı. FM by Bubadu tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan başarılı yapım bünyesinde birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapıyor.

Birbirinden sevimli hayvan karakterler ile temizlik yaparak eğlenceli anlar geçireceğimiz mobil yapım da dağınık olarak evleri toparlayacak ve diğer yandan da temizlik yaparak yaşanabilir bir hale getireceğiz.

Banyo, garaj, bahçe, yatak odası ve diğer mekanların yer aldığı yapımda sırayla temizlik yaparak daha güzel ve hoş görünümler elde etmeye çalışacağız. 20 farklı temaya sahip olan oyunun da yer aldığı yapım içerisinde çocuklara adeta sorumluluk duygusu aşılamış olacağız.

500 binden fazla kez indirilen Clean Up Kids mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.