Clumsy Climber, Ketchapp’ın olmasıyla mobil platformda öne çıkan tırmanma oyunu. Tırmanma oyunlarını seviyor ancak fazlasıyla kolay oynanış sunduklarından telefonunuza yüklediğiniz gibi siliyorsanız bu oyunu oynamanızı isterim. Zorluk seviyesi üstte tutulan oyunda bölüm atladıkça yeni öğelerin de kilidi açılıyor.

Detaylarla dolu minimalist stil harika grafikler sunan tırmanma oyunu Clumsy Climber’da nereye neden tırmandığını çözemeyeceğiniz bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Sadece arka profilden görebildiğiniz siyah ten renkli karakteri kontrol etmek epey zor. Tırmanmak için tek yapmanız gereken; karakterin bir eli tahtaya geldiğinde ekrana dokunmak lakin tırmanışı sürdürmek aynı kolaylıkta olmuyor. Salise geç veya erken davranırsanız karakter denizi boyluyor. Bu arada soldaki bardan bir sonraki seviyeye ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Seviye atladıkça tırmanmak zorlaşıyor.