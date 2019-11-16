Mobil platformda kendi kasabanızı inşa etmek ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun Coco Town demektir. CookApps imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak Google Play üzerinde Android kullanıcılarına sunulan Coco Town ile oyuncular dilediği gibi kendi kasabalarını inşa edebilecek ve eğlenceli anlar geçirebilecekler.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Coco Town’da oyuncular karşılarına çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek, kendi kasabalarını inşa edebilmek için görevleri gerçekleştirecek ve kasabalarını diledikleri gibi dekore edebilecekler.

Evler inşa edebileceğimiz, bahçeler oluşturacağımız ve yüzlerce eğlenceli bulmacayı çözeceğimiz oyunda sevimli karakterler ile de karşılaşabileceğiz. Çiftlik tarzında bir deneyim sunan yapım aksiyondan ve gerilimden uzak bir oynanışa sahip.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Coco Town, Google Play üzerinde 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip.