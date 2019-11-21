Hayalinizdeki kahve dükkanını açarak birbirinden lezzetli içecekler üreteceğiniz ve müşterilerinizi memnun etmek için yeni tarifler keşfedeceğiniz Coffee Craze, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, içinizdeki girişimciye fırsat vererek eşsiz bir kahve dükkanı açmak ve yeni içecekler üreterek müşterileri memnun etmektir. Kahve molası veren ve iş stressinden kısa bir sürede olsa uzaklaşmak isteyen yüzlerce insan için birbirinden güzel kahveler ve içecekler hazırlayarak seviye atlayabilirsiniz. Ayrıca müşteri memnuniyetini sağlayarak ekstra puan toplayabilir ve yeni tariflerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelli ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

İşlerinizi büyüterek yeni şubeler açabilir ve farklı kahve türlerini menülere ekleyebilirisiniz. Müşterilerin tarzlarına uygun içecekleri servis ederek onları memnun edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Coffee Craze’ye ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.