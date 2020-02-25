Coin Dozer, Andorid işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir şans oyunudur.

Bağımlılık yapıcı nostaljik bir oyun olan Coin Dozer, bozuk paraları düşürerek puanlar kazanmaya çalıştığınız bir oyundur. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda paraları düşürerek zaman geçiriyorsunuz. Oldukça basit bir oynanış mekaniğine sahip olan oyunda boş zamanlarınızı en keyifli şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Birbirinden özel ve güzel hediyelerin de sahibi olabileceğiniz Coin Dozer oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Renkli ve canlı görselleriyle de ön plana çıkan Coin Dozer oyununu kaçırmayın.

Coin Dozer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.